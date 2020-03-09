الأهلي يصل من جوهانسبرج بعد تخطي صن داونز في دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد
وصل مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الاثنين، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قادمة من جوهانسبرج، بعد لقاء فريق صن داونز الجنوب أفريقي والتأهل للدور النصف النهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.
قالت مصادر مطلعة بالمطار وصلت بعثة الأهلي علي رحلة مصر للطيران رقم MS840، وتم إنهاء اجراءات وصولهم من خلال مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة الدولي.
أدى الأهلي مرانه، صباح امس الأحد، في إحدى الحدائق العامة القريبة من فندق الإقامة في مدينة بريتوريا، قبل مغادرتهم إلي جوهانسبرج .
وتعادل الأهلي مع صن داونز بهدف لكل منهما، وحسم الفريق تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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