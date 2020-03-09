ملف سد النهضة وتطورات الأوضاع بشأن "كورونا" أبرز عناوين الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

اهتمت الصحف الصادرة اليوم الإثنين بعدد من الموضوعات المهمة، على رأسها الجولة العربية التي يجريها وزير الخارجية سامح شكري، لتسليم رسائل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكل من ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، والرئيس العراقى برهم صالح، وكذلك متابعة تطورات الأوضاع بشأن فيروس كورونا.

وسلطت صحف "الأهرام والأخبار والجمهورية" الضوء على نشاط وزير الخارجية حيث سلم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن، بشأن آخر التطورات المتعلقة بملف مفاوضات سد النهضة، والموقف الحالي في هذا الصدد، حيث أعرب عن تقدير مصر لموقف المملكة خلال ا‬جتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الذي عُقد يوم 4 مارس 2020 بشأن سد النهضة الإثيوبي، ودعم المملكة لصدور القرار العربي الخاص بالتضامن مع موقف مصر حول السد، وذلك خلال استقبال الملك عبد الله الثاني للوزير شكري، في مُستهل جولة عربية بدأها بالأردن.

وصرح المُستشار أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري استهل اللقاء مع العاهل الأردني بنقل تحيات رئيس الجمهورية، ومن جانبه، أكد الملك وقوف الأردن مع مصر في كل ما يحفظ حقوقها وأمنها المائي، مشدداً على موقف المملكة الداعم لمصر في ملف سد النهضة.

وأضاف حافظ، أن اللقاء تضمّن التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين على أعلى مستوى، على ضوء العلاقات المتميزة والأخوية بين مصر والأردن، حيث طلب الملك نقل تحياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتطرق اللقاء إلى العديد من الموضوعات والقضايا الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ومُجمل الأوضاع في المنطقة.

وفي متابعة لنشاط شكري، أشارت الصحف إلى أن شكري سلم رسالة من الرئيس السيسي إلى الرئيس العراقى برهم صالح بشأن آخر التطورات المتعلقة بملف مفاوضات سد النهضة، وذلك خلال استقبال صالح لوزير الخارجية سامح شكري، خلال زيارته إلى العاصمة العراقية بغداد في ثاني محطات جولته العربية الحالية.

ونقلت الصحف عن المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، تصريحاته بأن الوزير شكري نقل تحيات الرئيس السيسي إلى الرئيس العراقي، حيث أعرب الوزير شكري عن تقدير القاهرة لموقف العراق الداعم خلال الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية مؤخراً، والذي صدر عنه القرار العربي الخاص بالتضامن مع موقف مصر حول سد النهضة الإثيوبي.

من جانبه، أعرب الرئيس صالح عن اعتزاز العراق بعلاقاتها التاريخية والراسخة مع مصر، وأاشار إلى تفهم بغداد ودعمها لمساعي القاهرة في الحفاظ على مصالحها وأمنها المائي؛ لا سيما كون العراق دولة مصب كذلك، كما طلب نقل تحياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن اللقاء تطرق كذلك إلى سُبل تعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين بما يُحقق تطلعات الشعبين الشقيقين، فضلاً عن بحث مُستجدات الأوضاع في المنطقة، كما تم التأكيد على ضرورة استمرار التنسيق والتشاور بين القاهرة وبغداد في هذا الخصوص.

وفي متابعة لملف سد النهضة، أشارت الصحف إلى أن اللجنة العليا لمياه النيل عقدت اجتماعاً برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومشاركة وزير الموارد المائية والري وممثلي وزارات الدفاع والخارجية والمخابرات العامة، لتقييم الموقف الحالي لمفاوضات سد النهضة على ضوء المواقف الإثيوبية غير المبررة وتغيبها عن اجتماع واشنطن يومي 27 و28 فبراير 2020 والخاص بالاتفاق، الذي تم إعداده بناء على جولات المفاوضات التي رعتها الولايات المتحدة الأمريكية وشارك فيها البنك الدولي على مدار الأشهر الأربعة الماضية.

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وأوضحت الصحف أن اللجنة ناقشت خطة التحرك المصري في هذا الشأن من أجل تأمين المصالح المائية المصرية وحقوق مصر في مياه النيل، لافتة إلى أنها ستظل في انعقاد دائم لمناقشة تطورات هذا الملف واتخاذ ما يلزم من إجراءات حياله.

وكذلك اهتمت الصحف بالتحية التي وجهتها انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، للمرأة المصرية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، ونقلت عن انتصار السيسي تدوينتها على حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي والتي قالت فيها "إن احتفالنا اليوم بالمرأة المصرية في اليوم العالمي للمرأة هو تقدير واحترام لمكانتها ودورها، فهى تثبت في كل يوم قدرتها الفائقة على تحمل مسئوليتها الوطنية والاجتماعية كشريك فاعل في المجتمع، واعية لما يدور حولها مؤمنة بوطنها متطلعة لمستقبلها ومستقبل أسرتها بالكفاح والمثابرة، وهذا ليس بجديد فتاريخ المرأة المصرية عبر العصور، تاريخ مشرف وناصع، تحية تقدير واحترام لكل سيدة وفتاة على أرض مصر".

وأشارت الصحف كذلك إلى مشاركة قرينة الرئيس في احتفالية "المرأة المصرية.. أيقونة النجاح" مع مجموعة من النماذج المصرية النسائية في مختلف المجالات، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

وأوضحت أن قرينة الرئيس حرصت على توجيه التهنئة لكافة السيدات المصريات بهذه المناسبة، مؤكدة على الدور الأساسي للمرأة المصرية منذ فجر التاريخ كعماد للأسرة وتربية الأبناء إلى جانب دورها الفاعل في بناء المجتمع على مختلف الأصعدة وفي العديد من القطاعات وصولًا إلى المكانة التي تستحقها، وقالت إن المرأة المصرية تمثل منذ فجر التاريخ الشريك الكامل في بناء الحضارة والمجتمع، وأضافت أن عام 2020 يأتي وقد أصبحت حقوق المرأة واقعًا حقيقيًا بفضل جهدها ومثابرتها في العلم والعمل، علاوة على حملها أمانة مقدسة برعاية الأسرة وتربية النشء، ونوهت بأن المرأة قامت بدور رائع في ثورة 30 يونيو، وقدمت ولا زالت تقدم الابن والزوج من أجل هذا الوطن، وهذا محل تقدير من الرئيس السيسي الذي يحترم المرأة ويبجلها ويدرك تمامًا أهمية الدور الذي تؤديه.

وأعربت قرينة الرئيس عن ثقتها في أن المرأة المصرية تعي ما يجب عليها أن تقوم به في هذه المرحلة الدقيقة، وقامت - بهذه المناسبة - بتكريم عدد من السيدات اللاتي قدمن نماذج مشرفة وتفوقن في عملهن وأثبتن جدارتهن.

وفي متابعة لتطورات الوضع في مصر عن فيروس كورونا، أشارت الصحف إلى إعلان وزارة الصحة والسكان، عن وفاة أول حالة لمواطن ألماني الجنسية، مصاب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

ونقلت الصحف عن مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد، أن المواطن الألماني يبلغ من العمر 60 عاما، ظهرت عليه أعراض مرضية تتمثل في ارتفاع بدرجة الحرارة عند وصوله من محافظة الأقصر إلى الغردقة، حيث توجه إلى مستشفى الغردقة العام مساء يوم وصوله الجمعة الماضية لتلقي الرعاية الطبية، وتم إجراء الفحوصات اللازمة له وسحب العينة، والتي جاءت إيجابية لفيروس كورونا يوم 7 مارس.

وأضاف مجاهد، أنه تم وضعه في الرعاية المركزة نظرا لأنه كان يعاني من فشل تنفسي ناتج عن التهاب رئوي حاد، ورفض النقل إلى مستشفى العزل المخصص، ثم ساءت حالته وحدث اضطراب في درجة وعيه، وتوفي أمس.

وأشار إلى أنه على الفور قامت وزارة الصحة والسكان وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة، كما تم تعقيم وتطهير المستشفى، وأكد أنه تم مخاطبة اللوائح الصحية بألمانيا للتقصي عن الحالة وإمدادنا بالمعلومات، لافتا إلى أن الحالة لم تمكث في مصر سوى 7 أيام فقط.