حدث ليلاً| قرار وشيك بشأن الموالد والمقاهي وبيان عن إصابات كورونا في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

متحدث الوزراء: قرار وشيك من الحكومة بشأن الموالد والمقاهي بسبب "كورونا"

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المجلس درس توقيتات الموالد التي تشهدها مصر الفترة الحالية والقائمة وما ينتج عنها من تجمعات جماهرية في الاجتماع الأخير، بالتزامن مع تخوفات انتشار فيروس كورونا.

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متحدث "الصحة": ارتفاع أعداد الإصابة المؤكدة بـ"كورونا" إلى 55 حالة

أعلن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بلغ 55 حالة حتى الآن.

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بعد ارتفاعها لـ 55.. الصحة تصدر بياناً عن إصابات كورونا في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن إجمالي الحالات التي ثبتت إيجابيتها لفيروس الكورونا المستجد (كوفيد-19)، وصل إلى ٥٥ حالة.

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"خيبة أمل شديدة".. أديب منتقدًا الموقف السوداني تجاه مصر في أزمة سد النهضة

انتقد الإعلامي عمرو أديب، الموقف السوداني تجاه مصر في أزمة سد النهضة، قائلًا: "خيبة أمل شديدة من الموقف السوداني تجاه مصر في ملف سد النهضة.. ليه كنا بنضحك على بعض؟! لا يجب التحدث عن العلاقات التاريخية بعدما وصلنا إلى مرحلة الصراحة، بعد 9 سنوات عشنا فيها خدعة كبرى من السودانيين.. يجب أن تعلم الدولة المصرية أنها في مفاوضات ثلاثية يقف فيها طرفان ضدها".

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إجراء من "التعليم" بشأن اختبارات أولى ثانوي الإلكترونية المقبلة

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأحد، تعليماتها للمديريات التعليمية، بشأن الاستعداد لإجراء الاختبارات الإلكترونية للصف الأول الثانوي في مارس الجاري.

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"الكل هيلحق".. المعامل المركزية تُطمئن المسافرين: "تحليل كورونا لا يتخطى 6 ساعات"

دَعَت الدكتورة نانسي الجندي، رئيس المعامل المركزية بوزارة الصحة، المسافرين، إلى عدم الحضور إلى المعامل لإجراء تحليل فيروس كورونا PCR، إلا قبل 24 ساعة من السفر؛ لمنع التدكس والزحام، متابعةً: "نعمل على مدار الساعة لخدمة كل المسافرين، والكل هيلحق".

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مصر ترد على تحفظ السودان على القرار العربي بشأن "سد النهضة"

أعرب المستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن أسفه لما ورد في البيان الصادر عن وزارة الخارجية السودانية، بشأن تحفُظ الخرطوم على القرار العربي حول سد النهضة.

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بينهم مصر.. السعودية تمنع مواطني 9 دول من الدخول إلى أراضيها

أتخذت المملكة العربية السعودية، قرارًا منع دخول مؤقت لمواطني عددًا من الدول، إلى أراضيها، ومنهم الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ومملكة البحرين على المنافذ الجوية فقط، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

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بوتين: روسيا في حاجة لتحديد عدد فترات الرئاسة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بويتين، الأحد، إن تحديد عدد فترات الرئاسة يعتبر الخيار الأكثر تفضيلًا لصالح روسيا لضمان تداول السلطة.

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المرصد: تركيا أرسلت آليات إلى إدلب منذ بدء وقف إطلاق النار

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن تركيا أرسلت عشرات الآليات والمدرعات إلى إدلب السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد.

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