"لا تستدعي السخرية".. التعليم تعلق على توفير "متر" بين الطلاب للوقاية من "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن تعليمات الوزارة بتقليل تجمعات الطلاب في المبنى المدرسي في غير الضرورة بمسافة لا تقل عن متر واحد بين الطلاب، إجراء احترازي ضمن باقي الإجراءات الوقائية للطلاب بالمدارس لمواجهة فيروس "كورونا المستجد".

وأَضاف المصدر لـ"الخليج 365"، أن الحفاظ على مساحة متر في تجمعات الطلاب أثناء الطابور والفسحة وداخل الفصل، حسب المساحة المتاحة بالمدارس والفصول، مضيفًا: "المتر هو المساحة المثالية التي تسعى الوزارة لتحقيقها ولا تستدعي كل هذه السخرية على صفحات التواصل الاجتماعي".

وأوضح المصدر، ان هناك تعليمات وقائية أخرى أصدرتها الوزارة وتشدد على تطبيقها في المدارس، مثل غسل اليدين واستخدام المطهرات وعدم التواجد في أماكن مزدحمة، وعدم لمس الوجه والعين والأنف باليد، وغيرها.

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ولفت المصدر، إلى أن التوعية مستمرة في طابور الصباح وفي الفصول، حفاظًا على سلامة الطلاب.

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