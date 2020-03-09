شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: حظر التجمعات الكبيرة بسبب ارتفاع الوفيات بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

حظرت فرنسا التجمعات التي تضم أكثر من ألف شخص في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات الصحية ثلاث حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا وزيادة في عدد حالات الإصابة المسجلة في البلاد يوم الأحد.

وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران إن القيود الجديدة على المناسبات الكبيرة تمثل توسيعا لإجراءات أُعلنت من قبل في مواقع تفشي الكورونا كي تسري على كل أنحاء البلاد.

وأضاف "الأولوية هي لفعل كل ما في وسعنا لإبطاء انتشار الفيروس".

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وبعد الإعلان عن وفاة ثلاثة أشخاص يوم الأحد ارتفع عدد حالات الوفاة في فرنسا جراء فيروس كورونا إلى 19 حالة.

وقال مسؤولو الصحة العامة إن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس وصل إلى 1126 بحلول الساعة 1400 بتوقيت جرينتش.

ويمثل ذلك زيادة 177 حالة عن عدد حالات الإصابة التي أعلنت في ساعة متأخرة يوم السبت.