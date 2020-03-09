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إسرائيل تفرض الحجر الصحي على بيت لحم بالكامل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إسرائيل تفرض الحجر الصحي على بيت لحم بالكامل

الإثنين 9 مارس 2020

إسرائيل تفرض الحجر الصحي على بيت لحم بالكامل

الخليج 365

فرضت وزارة الصحة الإسرائيلية الحجر الصحي على كل من وجد في مدينة بيت لحم الفلسطينية، جنوبي الضفة الغربية، خلال الأسبوعين الماضيين. 

 

ويطال هذا الإجراء عشرات الآلاف من الفلسطينيين من سكان القدس الشرقية الذين يعملون أو يدرسون أو يقيمون في بيت لحم.

 

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية - في بيان مساء الأحد: "في ضوء انتشار العدوى في بيت لحم.. فإن على كل من وجد في بيت لحم خلال الـ14 يوما الماضية الدخول في حجر صحي".

 

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وطبقا لتعليمات الصحة الإسرائيلية فإن الحجر الصحي يكون لمدة 14 يوما في المنزل.

 

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في الأيام الأخيرة تشخيص 19 إصابة بفيروس كورونا المستجد في مدينة بيت لحم. . ويفرض الاحتلال منذ يوم الخميس حصارا على مدينة بيت لحم. 

 

ويتلقى العلاج في أحد المشافي الإسرائيلية سائق حافلة سياحية من سكان القدس الشرقية عمره 38 عاما يعتقد أنه التقط الفيروس من سائحين من اليونان.

 

وليلة الأحد، قال المستشفى الذي يتلقى فيه الفلسطيني العلاج إن "وضعه صعب".

 

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت إصابة 39 إسرائيليا بفيروس كورونا خلال الأسابيع الماضية.

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