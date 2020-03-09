عدن - ياسمين عبد الله التهامي - المسماري: ميليشيات طرابلس تتأهب لشن هجوم واسع

الإثنين 9 مارس 2020

الخليج 365

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، الأحد، أن ميليشيات طرابلس تحشد قواتها لشن هجوم واسع على قوات الجيش، بدعم من عناصر إرهابية تركية.



وأوضح المسماري، أن الميليشيات تخطط لمهاجمة كافة محاور القوات المسلحة، وأن وحدات الاستطلاع رصدت هذه التحركات.

وكانت مصادر قد أكدت، في وقت سابق الأحد، قصف الجيش الليبي لمخازن السلاح، وغرفة عمليات مشتركة، داخل مطار معيتيقة وسط طرابلس.

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وأعلن الجيش الليبي عن استهداف غرفة عمليات مشتركة للميليشيات تضم مرتزقة سوريين ومستشارين أتراك في قاعدة معيتيقة، كما استهدفت قوات الجيش مخازن للسلاح.

وقال عقيلة الصابر، المسؤول الاعلامي بقوة عمليات أجدابيا التابعة للجيش الليبي، أن "الاستهداف تم بعد ورود معلومات مؤكدة عن أن الميليشيات المسلحة تجهز لعمل إرهابي ضد المدنيين في طرابلس، فبادرت مدفعية قواتنا بضربة استباقية حطمت من خلالها مدافع هاوزر وهناجر أسلحة وطيارات مسيرة كانت مجهزة لشن العدوان".

وأكد الصابر، أن العملية حققت أهدافها بنسبة نجاح كبيرة.

وأضاف أن الاشتباكات المتقطعة تتكرر بين الحين والآخر في أغلب محاور جنوبي العاصمة، باستثناء المحاور القريبة من مركز العاصمة، إذ بلغت المعارك ذروتها وصولا لاستخدام المدافع الثقيلة والطيران.