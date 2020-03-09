قيّمت أوساط سياسيّة محسوبة على المعارضة، في حديث إلى صحيفة "الأنباء" الكويتية، خطاب رئيس الحكومة حسان دياب الموجّه إلى اللبنانيين، وأعطته "درجة جيّد، إن ما حيث الصياغة أو الإحاطة، إنّما تبقى العبرة بالتنفيذ".
ولفتت إلى أنّ "دياب لم يطرح خطّة تنفيذيّة جاهزة، ولا توقيتًا محدّدًا، فهل ستصلح الأمور خلال مهلة الـ100 يوم المعلَن عنها، أم ثمة مهلة جديدة؟ وبذلك أبقى المهلة مبهمة"، مركّزةً على أنّ "تجاهله مناشدة الدول الشقيقة والصديقة المساعدة على الرغم من صدودها حياله، أمر لافت أيضًا، ناهيك عن إغفاله "صندوق النقد الدولي"، ما يوحي بأنّ لديه مصدرًا آخر للمساعدة".
كانت هذه تفاصيل خبر أوساط سياسية للأنباء: خطاب دياب جيد لكنه لم يطرح خطة تنفيذية جاهزة ولا توقيتا محددا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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