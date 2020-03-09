مصادر حماس الشرق الأوسط: قيادة الحركة تتخذ من قطر وتركيا مقرات دائمة بعدما قلصت حضورها العلني بلبنان والدوحة

لفتت مصادر في "​حركة حماس​" لصحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أنّ "قيادة الحركة تتّخذ من ​تركيا​ وقطر مقرّات دائمة، لكنّها تعمل من تركيا بشكل تنظيمي أكثر، بعدما قلّصت حضورها العلني في قطر و​لبنان​ بسبب طلبات من هذه الدول أو خشية الاستهداف".

وأوضحت أنّ "رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" ​إسماعيل هنية​ ونائبه ​صالح العاروري​، يستقرّان أكثر في تركيا في هذه المرحلة، فيما يستقرّ آخرون في قطر ولبنان"، مبيّنةً أنّ "هنية يتنقل بين تركيا وقطر بحسب الوضع، وأنّ الآخرين يستقرّون بين البلدين، وفي لبنان بشكل أقل".