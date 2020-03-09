لفتت مصادر في "حركة حماس" لصحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أنّ "قيادة الحركة تتّخذ من تركيا وقطر مقرّات دائمة، لكنّها تعمل من تركيا بشكل تنظيمي أكثر، بعدما قلّصت حضورها العلني في قطر ولبنان بسبب طلبات من هذه الدول أو خشية الاستهداف".
وأوضحت أنّ "رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" إسماعيل هنية ونائبه صالح العاروري، يستقرّان أكثر في تركيا في هذه المرحلة، فيما يستقرّ آخرون في قطر ولبنان"، مبيّنةً أنّ "هنية يتنقل بين تركيا وقطر بحسب الوضع، وأنّ الآخرين يستقرّون بين البلدين، وفي لبنان بشكل أقل".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر حماس الشرق الأوسط: قيادة الحركة تتخذ من قطر وتركيا مقرات دائمة بعدما قلصت حضورها العلني بلبنان والدوحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.