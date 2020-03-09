الحاج حسن: لخطة اقتصادية جديدة من دون الارتهان إلى إملاءات خارجية

نوه رئيس ​لجنة الاعلام والاتصالات​ النائب ​حسين الحاج حسن​ "بخطوة الحكومة الجريئة بعدم دفع سندات اليوروبوند واعادة هيكلة الدين". ودعا الحاج حسن في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي الحكومة "إلى تكثيف الجهود ووضع رؤية وخطة اقتصادية جديدة للخروج من ​الأزمة​، من دون ارتهان ​الاقتصاد​ إلى أي املاءات خارجية".

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