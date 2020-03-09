إيطاليا تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث نسبة المتوفين بكورونا

كشفت الإحصائيات الدولية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، أن إيطاليا باتت تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث نسبة المتوفين من العدد العام للإصابات، متجاوزة الصين وإيران في هذا المؤشر.
وسجلت إيطاليا حتى مساء امس 7375 إصابة بالنوع الجديد لفيروس كورونا، بينها 366 حالة وفاة، ما يعني أن نسبة المتوفين جراء هذا التفشي تصل حاليا في البلاد 4.96%.
وتجاوزت إيطاليا في هذا المؤشر الصين، التي تعتبر مصدرا لهذا التفشي وسجلت في أراضيها 80703 إصابة بينها 3098 وفاة، بنسبة 3.84%.
وتحتل إيران المركز الثالث في هذه القائمة، حيث رصدت في البلاد 6566 إصابة بينها 194 وفاة، بنسبة 2.95%.
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