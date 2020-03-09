إيطاليا تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث نسبة المتوفين بكورونا

كشفت الإحصائيات الدولية الخاصة ب​فيروس كورونا​ المستجد، أن ​إيطاليا​ باتت تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث نسبة المتوفين من العدد العام للإصابات، متجاوزة ​الصين​ و​إيران​ في هذا المؤشر.

وسجلت إيطاليا حتى مساء امس 7375 إصابة بالنوع الجديد لفيروس كورونا، بينها 366 حالة وفاة، ما يعني أن نسبة المتوفين جراء هذا التفشي تصل حاليا في البلاد 4.96%.

وتجاوزت إيطاليا في هذا المؤشر الصين، التي تعتبر مصدرا لهذا التفشي وسجلت في أراضيها 80703 إصابة بينها 3098 وفاة، بنسبة 3.84%.

وتحتل إيران المركز الثالث في هذه القائمة، حيث رصدت في البلاد 6566 إصابة بينها 194 وفاة، بنسبة 2.95%.