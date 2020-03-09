نيوزلندا تمدد حظر السفر المفروض على الصين وإيران لـ 8 أيام بسبب كورونا

أفادت قناة "العربية" بأن سلطات نيوزلندا مددت حظر السفر المفروض على ​الصين​ و​إيران​ لـ 8 أيام بسبب ​فيروس كورونا​.

وكانت لجنة الصحة الوطنية في الصين، قد أعلنت اليوم أن 40 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا سجلت يوم الأحد. وبذلك يرتفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة في البر الرئيسي للصين إلى 80.735 حالة، وفقا لرويترز.

فيما وصلت حصيلة الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا في البر الرئيسي للصين إلى 3.119 حتى نهاية يوم الأحد، بزيادة 22 حالة وفاة عن اليوم السابق.