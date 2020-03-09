السلطات الفرنسية تحظر التجمعات التي تشمل أكثر من الف شخص

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، أوليفيه فيران، في مؤتمر صحفي ان السلطات الفرنسية قررت حظر كل تجمعات التي يصل عدد المشاركين فيها لأكثر من ألف شخص، في إطار الإجراءات الرامية إلى مكافحة انتشار فيروس ​كورونا​.

وأوضح انه تم كذلك "حظر كل التجمعات التي تشمل أكثر من الف شخص على المستوى الوطني العام"، مشيرا إلى أن السلطات المحلية والوزارة ستشكل قوائم جديدة للفعاليات التي "ستعتبر مفيدة بالنسبة لحياة الشعب".

وأشار وزير الداخلية إلى أن فرنسا حاليا في المرحلة الثانية لمكافحة انتشار الفيروس، التي تتمثل في منع انتشاره عمليا على الأرض، مؤكدا أن الحديث حاليا لا يدور عن إعلان المرحلة الثالثة، التي تتضمن اتخاذ "إجراءات قاسية".