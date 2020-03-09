الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا لم تُعرف طبيعته

أعلن ​الجيش​ الكوري الجنوبي أن ​كوريا الشمالية​ أطلقت مقذوفا لم تُعرف طبيعته في ساعة مبكرة من صباح الاثنين. وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت صاروخين قصيري المدى سقطا في البحر قبالة مدينة وونسان الساحلية بشرق البلاد الأسبوع الماضي. من جهة أخرى، ذكرت وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية، أنها أطلقت سراح حوالي 3600 شخص من الحجر الصحي الذى فرض عليهم كجزء من التدابير الاحترازية لتجنب تفشي ​فيروس كورونا​ الذي انتشر في جميع أنحاء ​العالم​ داخل أراضيها.

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