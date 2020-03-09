وزارة الصحة السعودية أعلنت تسجيل أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة السعودية​ "تسجيل أربع حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" الجديد".

وأوضحت أنّ "الحالة الأولى لمواطن مخالط لحالة سابقة في محافظة ​القطيف​، وهو معزول في المستشفى بمحافظة القطيف. أمّا الحالتَين الثانية والثالثة فهما لسيدتَين من الجنسية ​البحرين​ية قادمتين من ​العراق​ في طريقهما إلى البحرين، تمّ عزلهما في المستشفى بمحافظة القطيف".

ولفتت إلى أنّ "الحالة الرابعة هي لمقيم أميركي عائد من السفر، ومرّ على ​الفيليبين​ و​إيطاليا​ قبل وصوله إلى السعودية، وتمّ نقله إلى مستشفى معدّ للعزل في مدينة ​الرياض​"، مشيرةً إلى أنّ "إجمالي عدد الحالات المسجّلة في السعودية بفيروس "كورونا" أصبح 15 حالة".