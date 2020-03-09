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وزارة الصحة السعودية أعلنت تسجيل أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت ​وزارة الصحة ​ "تسجيل أربع حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" الجديد".

وأوضحت أنّ "الحالة الأولى لمواطن مخالط لحالة سابقة في محافظة ​القطيف​، وهو معزول في المستشفى بمحافظة القطيف. أمّا الحالتَين الثانية والثالثة فهما لسيدتَين من الجنسية ​البحرين​ية قادمتين من ​العراق​ في طريقهما إلى البحرين، تمّ عزلهما في المستشفى بمحافظة القطيف".

ولفتت إلى أنّ "الحالة الرابعة هي لمقيم أميركي عائد من السفر، ومرّ على ​الفيليبين​ و​إيطاليا​ قبل وصوله إلى السعودية، وتمّ نقله إلى مستشفى معدّ للعزل في مدينة ​الرياض​"، مشيرةً إلى أنّ "إجمالي عدد الحالات المسجّلة في السعودية بفيروس "كورونا" أصبح 15 حالة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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