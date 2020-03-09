الصحة في ألبانيا تؤكد تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ في ​ألبانيا​ تسجيل أول حالتي إصابة ب​فيروس كورونا​ وهما لأب وابنه عائدين من ​إيطاليا​. وأوضحت الوزارة ان "الاثنين في حالة مستقرة ولا يعانون من تعقيدات".

وقبل تأكيد تلك الحالتين أجرى مسؤولو الصحة تحاليل طبية لنحو 60 شخصا دون اكتشاف إصابة أحد بالفيروس، ويعيش أكثر من 400 ألف ألباني في إيطاليا.

ويذكر أن، إيطاليا طلبت 22 مليون كمامة طبية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وأعلنت إيطاليا ارتفاع عدد ​وفيات​ فيروس كورونا إلى 366 شخصا، ووفاة 103 في يوما واحد، كما أعلنت إغلاق دور السينما والمسارح والمتاحف في عموم البلاد بسبب فيروس كورونا.

وأمس أعلنت ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 5883 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 36 شخصا.