كوريا الجنوبية تسجل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية تسجيل كوريا الجنوبية 69 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 7382 حالة.
وتأتي الأعداد الجديدة بعد يوم واحد من إبداء بعض المسؤولين أملا مشوبا بالحذر في أن يكون تفشي الفيروس قد تباطأ، بعد تراجع وتيرة الزيادة إلى أدنى مستوياتها منذ عشرة أيام يوم الأحد.
ويشار أيضا إلى أن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا انخفض إلى أقل من 300 حالة لأول مرة منذ 26 شباط الماضي، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.
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