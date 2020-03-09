السجن 5 سنوات لمن ينتهك نظام عزل النفس الخاص بـ"كورونا" في روسيا

أعلنت سلطات العاصمة الروسية ​موسكو​، أن انتهاك نظام عزل النفس الخاص بالقادمين من الدول الأكثر إصابة ب​فيروس كورونا​ قد يؤدي إلى تطبيق عقوبة بحقه تصل للسجن 5 سنوات.

وأشارت إدارة موسكو، إلى أن خرق نظام عزل النفس المنصوص عليه للقادمين من الدول الأكثر إصابة بفيروس كورونا والذي تبلغ مدته 14 يوما، قد يؤدي إلى جريمة قتل غير متعمد، الأمر الذي يعاقب جنائيا وفقا للقوانين.

من جهته، أفاد موقع إدارة موسكو، بأن فيروس كورونا أدرج من قبل ​الحكومة الروسية​ في قائمة ​الأمراض​ التي تمثل خطرا لأوساط عامة للناس. وأضاف، أن خرق القوانين ذات الصلة، يؤدي إلى تحمل مسئولية بما في ذلك جنائية، وقد تشمل عقوبة ​السجن​ مدة يمكن أن تصل إلى 5 سنوات.

و كانت ​روسيا​، قد سجلت اليوم الأحد، 3 ​حالات​ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في ضواحي موسكو ومقاطعتي بيلغورود وكالينينغراد.

