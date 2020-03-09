شكرا لقرائتكم خبر عن آليات تدريس مادة السياحة بمناهج التعليم على مائدة البرلمان.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، اليوم الإثنين، خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإدراج مادة "السياحة" ضمن مناهج التعليم في مراحل التعليم الأساسي، وذلك لتربية النشء الصاعد وتعريفه بالمعالم السياحية والأثرية في مصر، وإنماء الوعى بالسلوكيات الواجب اتباعها في المناطق السياحية والأثرية، والتعامل مع السائحين بالشكل اللائق.

ويقول النائب محمد عبده، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، إن اللجنة ستسعى للتعرف على ما وصلت إليه الوزارة في شأن هذا الصدد، مؤكدًا أن الغرض من تدريس المادة هو تعليم الشعب المصري خاصة الشباب الذي يعد هو العمود الأساسي لها، كيفية التعامل مع السائح الأجنبي، لافتًا إلى أنه بتدريسها ومعرفة محتوى المادة سيقوم الشعب المصري بالدور الأمني بجانب الشرطة للقضاء على الإرهاب، لأنه يعي الدور الإيجابي للسياحة وما تقوم به في الارتقاء بالاقتصاد المصري.

وأوضح أن الأفضل هو رفع الوعى السياحى لدى الأطفال أو النشء، بدلا من أن يتم صرف ملايين في الوقت الحالي للتوعية العامة للسياحة فى أجيال غير ممهدة على ذلك .

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وكان قد شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، في نوفمبر الماضى، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة السياحة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وذلك فى مجال نشر الوعى السياحى وتعزيز أخلاقيات السياحة بين طلاب المدارس، وقّعه كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

ويسهم البروتوكول فى تحفيز الطلاب لمعرفة المزيد عن مجال السياحة وخلق شغف لديهم فيما بعد للعمل بهذا القطاع، وهو ما يتماشى مع الهدف الأشمل لبرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة وهو توظيف واحد على الأقل من كل أسرة مصرية فى قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به.