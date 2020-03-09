شكرا لقرائتكم خبر عن السفينة السياحية المنكوبة بكورونا ترسو في كاليفورنيا.. اليوم والان نبدء بالتفاصيل
ومن المقرر أن يتم وضع الركاب الآخرين في حجر صحي في قواعد عسكرية في كاليفورنيا وولايات أخرى.
ونقلت اليوم وكالة (بلومبرج) عن خدمات الطوارئ بمكتب حاكم كاليفورنيا قولها اليوم في بيان صحفي، إنه تم اختيار ميناء أوكلاند، عبر الخليج من مدينة سان فرانسيسكو كأفضل ميناء لرسو السفينة لأنه الأسهل في الإغلاق ونقل الركاب بأمان إلى جهات العزل وتأمين سلامة الجمهور.
وقال الحاكم جافن نيوزوم إن "مدينة أوكلاند ومقاطعة ألاميدا وميناء أوكلاند تستعد بصورة كبيرة.. إنهم يظهرون للعالم ما الذي يجعل ولايتنا ولاية عظيمة - تهب لإنقاذ آلاف الأشخاص العالقين على متن هذه سفينة والمساعدة في علاج حالة طوارئ وطنية".
ولم يتضح بعد موعد رسو السفينة التي يوجد على متنها 3 آلاف شخص من عشرات الدول.
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