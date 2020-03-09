شكرا لقرائتكم خبر عن في يومهن العالمي.. «نساء اليمن» ضحايا انتهاكات الحوثي والان نبدء بالتفاصيل

رصد تقرير دولي صادر أمس الأحد، بعنوان (اليمن: النساء في مهب الحرب)، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة آلاف الانتهاكات الحوثية ضد المرأة اليمنية في 19 محافظة، منذ بدء الحرب التي لا تزال البلاد تكتوي بها بسبب تعنت الميليشيات الانقلابية ورفضهم الجنوح للسلم وفقا لأجندة ملالي إيران.

وبحسب منظمة «رايتس رادار» لحقوق الإنسان في العالم العربي، وثقت المنظمة 16667 انتهاكا ارتكبها أطراف الصراع المسلح في اليمن بحق النساء، خلال الفترة من سبتمبر 2014 وحتى نهاية ديسمبر 2019، موزعة على 19 محافظة. وتنوعت الانتهاكات التي طالت النساء بين 919 حالة قتل، و1952 إصابة، جراء القصف الجوي والمدفعي وزراعة الألغام والعبوات الناسفة و«الدرون»، علاوة على القنص والإطلاق العشوائي للرصاص الحي، بالإضافة إلى 384 حالة اختطاف واختفاء قسري وتعذيب.

وجاءت مدينة تعز في المركز الأول في عدد الإصابات للنساء بـ115 حالة، تليها الحديدة بعدد 166 ثم العاصمة صنعاء ثالثا بعدد 133 حالة ثم مدينة عدن في المركز الرابع بعدد 102 حالة إصابة.

ودعت «رايتس رادار» الأمم المتحدة الى إلزام الميليشيات الحوثية باحترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، والضغط عليهم لتجنيب المدنيين عموما والنساء والأطفال على وجه الخصوص مخاطر الحرب، كما دعت للعودة إلى التفاوض والحوار، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات وإحالتهم إلى الجهات القضائية وتعويض ضحايا الانتهاكات التعويض العادل والمناسب.

وطالبت رايتس رادار جماعة الحوثي بالتوقف عن استهداف النساء والأطفال ووقف كل أشكال الممارسات المنتهكة لحقوق المرأة والطفل، وتوفير الحماية الخاصة للنساء والأطفال وتجنيبهم مخاطر المواجهات المسلحة.