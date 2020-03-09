حرب الجراثيم.. صور تكشف أهمية غسل اليدين لمدة 30 ثانية لمواجهة كورونا

حثت الممثلة والمغنية الأمريكية كريستين بيل متابعيها على غسل أيديهم بالصابون لاحتواء تفشي فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، الذي يجتاح العالم.

ونشرت بيل صوراً صادمة عبر حسابها على "أنستقرام" تكشف أهمية غسل اليدين لمدة 30 ثانية على الأقل، حسبما ذكر موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي.

وتظهر الصور الفرق بين الأيدي التي لم تغسل مقارنة بتلك التي غسلت بالماء فقط، أو بالماء والصابون لمدة 30 ثانية.

وقالت إن والدتها أرسلت لها تلك الصور التي التقطت تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية لتسليط الضوء على أهمية النظافة.

وتشجع السلطات الصحية البريطانيين على غسل أيديهم لمدة 20 ثانية على الأقل في واحدة من أكثر الطرق فاعلية لوقف انتشار الفيروس القاتل.

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وتوضح سلسلة الصور كيف تضاء يد الشخص باللون الأزرق الفاتح (الجراثيم) قبل غسلها، ثم تظهر بالكاد بعد "شطفها".

ويحدث الفارق الحقيقي فقط عندما يبدأ الفرد في استخدام الصابون، حيث لم تعد اليد تتوهج بالجراثيم.

وتشير تقارير إلى أن والدة بيل تمكنت من تحضير تلك الصور باستخدام ضوء الأشعة فوق البنفسجية، وكريم اسمه "جلو جيرم" (Glo Germ).

ويُفرك منتج الجِل على اليدين مثل المرطب قبل التعرض للأشعة فوق البنفسجية لإظهار محاكاة انتشار للجراثيم.

وأحصت الولايات المتحدة أكثر من 340 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد بينها 19 وفاة.

فيما شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الجهود المبذولة لمنع انتشار المرض، وسط انتقادات متزايدة بشأن تعامل إدارته مع الأزمة.

وارتفعت، الأحد، حصيلة الوفيات والإصابات المؤكّدة حول العالم من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ إلى 3648، وبلغ عدد المصابين بالوباء أكثر من 105 آلاف و810 حالات، بينما تعافى 58 ألفا و568 شخصا.