عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. الصحة السعودية تعلن ارتفاع عدد المصابين بكورونا

الإثنين 9 مارس 2020

الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الإثنين، تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19).



وقالت الصحة السعودية - في بيان - إن الحالة الأولى لمواطن سعودي مخالط لحالة سابقة في محافظة القطيف، وهو معزول في المستشفى في محافظة القطيف.

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وأضافت الوزارة أن الحالتين الثانية والثالثة لسيدتين من الجنسية البحرينية قادمتين من العراق في طريقهما إلى البحرين، تم عزلهما في المستشفى في محافظة القطيف.

وذكرت أن الحالة الرابعة هي لمقيم أمريكي عائد من السفر، ومر على الفلبين وإيطاليا قبل وصوله إلى المملكة، وتم نقله إلى مستشفى معد للعزل بمدينة الرياض.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الحالات المسجلة للإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19) بلغ 15 حالة.