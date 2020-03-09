عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يحيى التليدي يغرد: المرأة السعودية حلقت عاليا

الإثنين 9 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

غرد المحلل السياسي السعودي،يحيى التليدي في اليوم العالمي للمرأة، على حسابه الشخصي "تويتر" مؤكداً أن المرأة السعودية حلقت عاليا في فترة زمنية قصيرة.

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وقال في تغريدته: "في يوم المرأة العالمي تجد المرأة السعودية نفسها قد حلقت عاليا في فترة زمنية قصيرة بعد التغيرات المهولة التي وضعتها في المكانة التي تستحقها، وشكراً بحجم السماء لعرّاب التغيير وصانع التحولات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ".