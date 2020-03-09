شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاستعلامات: مصر اتخذت إجراءات فعالة لتعزيز الحقوق الأساسية للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد عثمان مدير وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات، إن مصر ستعلن خلال أيام عما ستقبله من توصيات أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، مضيفًا أن هذه تعد المرة الثالثة التي تخضع فيها مصر لهذه الآلية التي تخضع لها كل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.

وأضاف محمد عثمان في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن مصر خلال الاستعراض السابق أثبتت مدى حرصها على اتخاذ إجراءات فعالة لتعزيز الحقوق الأساسية للمواطنين في إطار التزاماتها الدستورية والدولية، متابعًا: "وبالتأكيد ستستمر مصر علي نفس النهج أمام الاستعراض الحالي".

وكانت منظمات المجتمع المدني الحاصلة على الصفة الاستشارية، قد استعدت للمشاركة فى أشغال الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف التى تعقد خلال الفترة ما بين 24 فبراير و 20 مارس 2020، وللجلسة التى يقدم فيها الوفد المصرى الممثل عن الحكومة المصرية رده على توصيات بعض الدول .

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، اعتمد فى نوفمبر الماضى، 372 توصية بشأن جلسة الاستعراض الدوري الشامل الخاصة بمصر، بعد استعراض الوفد المصرى تقريره وتقارير المنظمات الحكومية، إضافة إلى تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان، خلال الحوار التفاعلى الذى شهد مداخلات وملاحظات وأسئلة 133 دولة خلال جلسة، الأربعاء، ونحو 16 سؤالا سابقا تقدمت به دول أعضاء بالأمم المتحدة.