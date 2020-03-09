شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الوفد: الحزب سيعقد احتفالية ضخمة للأم المصرية 20 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، والمتحدث باسم الحزب، إن الحزب سيعقد احتفالية كبرى يوم 20 مارس المقبل، لتكريم الأم المصرية، تحت مسمى "الوفد مع ست الحبايب"، والتي سيتم فيها تكريم العديد من الأمهات المصرية ومن لهم دور في المجتمع .

وأضاف نائب رئيس حزب الوفد لـ"الخليج 365" أن الاحتفالية ستقوم بتكريم أمهات الشهداء، وكذلك الأمهات من ذوى الاحتياجات الخاصة، وتكريم مجموعة كبيرة من الأمهات المثاليات، لافتًا أن هذه الاحتفالية تأتى ضمن سلسلة المبادرات المجتمعية التي يطلقها الحزب لدعم المرأة المصرية، ودعم الشباب وغيرها من المبادرات المختلفة.

Advertisements

وتابع الهضيبي، أن الحزب يدعم جهود الدولة الداعمة للمرأة المصرية، وما تقدمه من جهود كبيرة في عدة مجالات، لافتًا أن هذه الاحتفالية ستكون تكريم لكل أم مصرية تقدم الكثير من أجل هذا الوطن.

يذكر أن عددًا من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني تنظم عدد من الفعاليات المختلفة للاحتفال بعيد الأم الموافق 21 مارس الجاري، لتكريم عدد من الأمهات المثاليات وأمهات الشهداء، تكريما لهم لما يقدموا من إنجازات كبيرة في الوطن.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أهم الشروط الخاصة باختيار الأمهات المثاليات لعام 2020 التأكيد على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها، وإيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة للأم واحتضان ورعاية الأبناء واحتوائهم بالعطف والحنان وتعزيز القيم الإيجابية وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الأسرة، وكذلك من تلك الشروط إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتشجيعها على كفالة الأيتام والأطفال بلا مأوى وتفعيل دورها وتعظيمه بهدف توفير المناخ الأسرى للأبناء بدور الرعاية.