جوجل تطرح تحديثًا جديدًا للحفاظ على سرية كلمات المرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

طرحت شركة جوجل الأمريكية تحديثًا جديدًا على متصفحي الإنترنت "كروم" و"سفاري"، يحافظ على أمان حسابات المستخدمين.

ووفق ما ذكر موقع "إنجادجت"، التحديثات الأمنية الجديدة تضمن تأمين الحسابات الشخصية بسهولة شديدة، عبر متصفح "كروم" على نظام تشغيل "أندرويد" و"سفاري" عبر نظام تشغيل "آي أو إس" التابع لشركة أبل الأمريكية.

ويضمن التحديث الجديد أمان كلمات المرور، وإمكانية تأمين حسابات "جي سيوت" وكلاود أدينتيتي" عن طريق برامج حماية متقدمة، لمستخدمي حسابات المؤسسات.

ويضمن التحديث الجديد من "جوجل" عدم اختراق أي شخص للحسابات، وعدم تعرضها للقرصنة أو التجسس، عن طريق توفير مفتاح أمان جديد، يضمن أنك أنت من تحاول فتح حسابك.