محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:
طرحت شركة جوجل الأمريكية تحديثًا جديدًا على متصفحي الإنترنت "كروم" و"سفاري"، يحافظ على أمان حسابات المستخدمين.
ووفق ما ذكر موقع "إنجادجت"، التحديثات الأمنية الجديدة تضمن تأمين الحسابات الشخصية بسهولة شديدة، عبر متصفح "كروم" على نظام تشغيل "أندرويد" و"سفاري" عبر نظام تشغيل "آي أو إس" التابع لشركة أبل الأمريكية.
ويضمن التحديث الجديد أمان كلمات المرور، وإمكانية تأمين حسابات "جي سيوت" وكلاود أدينتيتي" عن طريق برامج حماية متقدمة، لمستخدمي حسابات المؤسسات.
ويضمن التحديث الجديد من "جوجل" عدم اختراق أي شخص للحسابات، وعدم تعرضها للقرصنة أو التجسس، عن طريق توفير مفتاح أمان جديد، يضمن أنك أنت من تحاول فتح حسابك.
كانت هذه تفاصيل خبر جوجل تطرح تحديثًا جديدًا للحفاظ على سرية كلمات المرور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.