السعودية تعلن تسجيل أربع إصابات اضافية بفيروس كورونا المستجد

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين تسجيل أربع حالات إصابة إضافية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونقلت وكالة الأنباء السعودية"واس" عن بيان وزارة الصحة أن الحالة الأولى هي لمواطن مخالط لحالة سابقة في محافظة القطيف، وهو معزول في المستشفى بالقطيف.

وأضافت الوزارة أن الحالتين الثانية والثالثة هما لسيدتين من الجنسية البحرينية قدمتا من العراق في طريقهما إلى البحرين، تم عزلهما في نفس المستشفى.

وذكرت أن الحالة الرابعة هي لمقيم أمريكي عائد من السفر، ومر على الفلبين وإيطاليا قبل وصوله إلى المملكة، وتم نقله إلى مستشفى معد للعزل بمدينة الرياض.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الحالات المسجلة للإصابة بالفيروس بلغت 15 حالة.