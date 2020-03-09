شكرا لقرائتكم خبر عن «مسلح» يطلق النار داخل ساحة مسجد في فرنسا ويلوذ بالفرار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أطلق شخص مسلح النار داخل أحد المساجد في الدائرة الـ19 للعاصمة الفرنسية، باريس، قبل أن يلوذ بالفرار، ويصيب شخصاً على الأقل.

وقالت مواقع إخبارية فرنسية إن شخصا كان يرتدي خوذة اقتحم باحة أحد المساجد في باريس، حيث عمد إلى إطلاق أعيرة نارية على رجل كان بداخله، وأصيب بأكثر من طلقين ناريين بحسب ما ذكر شهود عيان من داخل المسجد.

وأوضح شهود عيان أن الشخص المسلح في العقد الثالث وفي حالة خطرة واستطاع الهروب على متن دراجته، فيما عثرت الشرطة على مسدس 9 مليمتر.