شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أركان الجيش الإيطالي في الحجر الصحي بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت وسائل إعلام إيطالية عن إصابة رئيس هيئة أركان الجيش الإيطالي، بفيروس كورونا الجديد، مع تفشي الفيروس في جميع أنحاء إيطاليا.

وأوضحت “سكاي نيوز إيطاليا” أن الجنرال سالفاتوري فارينا، رئيس هيئة أركان الجيش الإيطالي، أصيب بفيروس كورونا الجديد، وتم حجره صحيا.

وقال الجنرال الإيطالي في الحجر الصحي داخل منزله: “أنا بخير، سأواصل أداء مهماتي”، وفقا لمصادر إيطاليا عديدة.

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وكشف الجنرال فارينا عن إصابته بفسه، عندما خرج بتصريحات قال فيها: “لقد جاءت نتيجة فحوصاتي بفيروس كورونا إيجابية”، مضيفا “أنا بخير، أنا منعزل في محل إقامتي، امتثالا للتوجيهات الصادرة عن السلطات الحكومية والبروتوكولات الصحية المتوخاة؛ وبناء على ما نقوم به للتحقق من جهات الاتصال التي أجريناها في الأيام القليلة الماضية”.

وتابع الجنرال فارينا “سأستمر في أداء واجباتي وسيحل محلي الجنرال بوناتو للأنشطة التي لا يمكنني المشاركة فيها. أقدم تحياتي الحارة والشكر إلى نساء ورجال الجيش الذين يعملون على معالجة هذه الحالة الطارئة في مركز العمليات، والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية”.

وتأتي إصابة الجنرال فارينا مع ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في إيطاليا، وخاصة في المناطق الشمالية من البلاد.

ووصل عدد الإصابات في إيطاليا إلى قرابة 6 آلاف إصابة، الأحد، مع تسجيل 233 حالة وفاة حتى الآن، وهو ثاني أعلى معدل وفيات بعد الصين.