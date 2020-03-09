شكرا لقرائتكم خبر عن وسط تفشي «كورونا».. أوريجون الأمريكية تعلن الطوارئ والان نبدء بالتفاصيل
وقالت كيت خلال مؤتمر صحفي، إن الطوارئ ستستمر لمدة 60 يوما، وذلك بعد التشاور مع السلطات الصحية في الولاية. وأشارت إلى أنه من الممكن أن يتم تمديد الطوارئ إلى حين احتواء تهديد الفيروس.
وبذلك انضمت أوريجون إلى ولايات نيويورك وكاليفورنيا ومريلاند ويوتا وواشنطن في إعلان حالة الطوارئ، في ظل زيادة حالات الإصابة المسجلة بأنحاء الولايات المتحدة.
وارتفع عدد حالات الوفاة جراء كورونا في الولايات المتحدة حتى أول أمس السبت إلى 19 حالة.
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