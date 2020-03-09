شكرا لقرائتكم خبر عن موظفو «آبل» يعملون من المنزل بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبلغ تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل لمنتجات الإلكترونيات وبرامج الحاسوب، معظم موظفيه بأنهم يمكنهم العمل من المنزل خلال الفترة من 9 إلى 13 مارس الجاري، وسط تفشي فيروس كورونا. وأضاف كوك أن هذا العرض يشمل جميع المكاتب العالمية للشركة. وفق وكالة بلومبرج للأنباء. ووصف كوك التفشي العالمي لفيروس كورونا بأنه "حدث غير مسبوق ولحظة مليئة بالتحديات".

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