شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة السودانية لـ«اليوم»: رفع العقوبات الأمريكية خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

أكد مسؤول سوداني أن الإدارة الأمريكية، وعدت الخرطوم برفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب خلال مدة لا تتجاز الشهر، مبينا أن المفاوضات بين البلدين قطعت أشواطا بعيدة وصلت مرحلة التنسيق للعمل خلال المرحلة المقبلة.

وقال مصدر برئاسة الوزراء السودانية - فضل عدم ذكر اسمه- لـ ”الخليج 365”: إن تسوية قضية المدمرة الأمريكية كول التي فجرت قبالة شواطئ اليمن، والتزام الحكومة السودانية أيضا بالتفاوض حول تدمير سفارتي أمريكا في نيروبي ودار السلام، وتشديد الرقابة الصارمة لمنع الهجرة غير الشرعية عبر أراضينا، تأتي في سياق طبيعي لقرب رفع العقوبات التي ألحقت أضرارا واسعة بالبلاد، كما أنها تعتبر إبداء حسن نية من قبل حكومة حمدوك بعد انتصار الثورة السودانية.

إلى ذلك أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني د. عبدالله حمدوك أن الولايات المتحدة تعتبر شريكا إستراتيجيا فى العمل مع السودان لتجاوز تحديات المرحلة.

والتقى حمدوك أمس الأحد بالخرطوم وفد الخزانة الأمريكية لمكافحة تمويل الإرهاب برئاسة مساعد الوزير مارشال بيلنغسلي، وذلك بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس ووزير الدولة بالخارجية د. عمر قمر الدين.

وأوضح بيلنغسلي، أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب مسألة وقت، مشيدا بالتغييرات الإيجابية التي شهدتها البلاد، وثمن دورها في مكافحة الإرهاب، وأكد أن واشنطن قد رفعت العقوبات الاقتصادية المفروضة على الخرطوم.