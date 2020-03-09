شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يغلق معابر إيران.. ونائب يحذر من 4 مخاطر والان نبدء بالتفاصيل
وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة المنافذ الحدودية، علاء الدين القيسي: إن هيئة المنافذ الحدودية تؤكد غلق المنافذ البرية (الشلامجة، الشيب، زرباطية، المنذرية، مندلي) أمام حركة التبادل التجاري مع إيران.
وفي الشأن السياسي، كشف عضو مجلس النواب عدنان الزرفي، عن أربعة تحديات وصفها بـ«الخطيرة» تواجه الحكومة العراقية المقبلة.
وقال الزرفي في تغريدة بـ«تويتر»: إن الحكومة القادمة تواجه أربعة تحديات خطيرة، أولا التحدي الخارجي وعلاقة العراق بالمجتمع الدولي ومجلس الأمن والتحالف الدولي، ثانيا الاحتجاجات القائمة منذ خمسة أشهر وتحقيق مطالب المتظاهرين والانتخابات المُبكرة المقبلة. وأضاف: أما الثالث، فيتمثل بالأزمة المالية وانخفاض أسعار النفط وقلة الموارد غير النفطية وتفاقم البطالة، ورابعا تفشي «كورونا» والحد من انتشاره.
وتشهد مدن وسط وجنوب العراق، منذ ديسمبر 2019، احتجاجات شعبية واسعة تطالب بالقضاء على الفساد ومحاسبة الأحزاب المتنفذة والقضاء على البطالة وتوفير فرص العمل والخدمات.
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