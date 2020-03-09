شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات «كورونا» إيران تتخطى الـ2000 والان نبدء بالتفاصيل
وقالت: توفي المئات من مواطنينا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، خاصة في مدن طهران، ورشت، وأنزلي، وأستانة، ورودسر، وصومعه سرا، وجالوس، وأصفهان، وخوانسار، وكرمانشاه، وكرج، ومشهد، وقم، وسقز، وألشتر، وتويسركان، وبانه، وأروميه، ودزفول، ومرند، ونجف آباد، ويزد.
وأضافت «مجاهدي خلق»: بالإضافة إلى ذلك، تم إغلاق طرق محافظات يزد، وكيلان، وفارس، وقزوين، وزنجان، وأردبيل، وكرمان، وأصفهان، وكلستان، وسمنان، ولورستان، ومازندران، وكرمانشاه، وخراسان الرضوية، وكهكيلويه وسيستان وبلوشستان.
ولفتت إلى أن الوضع في كيلان، خاصة مدينة رشت، حرج وتوفي أكثر من 300 شخص في المحافظة، وتطرقت لتصريحات جعفر زادة أيمن آبادي، عضو مجلس شورى الملالي عن رشت بقوله: إن إحصائيات المصابين والضحايا جراء كورونا رهيبة للغاية.
وبحسب المقاومة الإيرانية، أعلن حاكم محافظة قزوين حالة الطوارئ ورفع خطورة الوضع إلى أقصى حالات التأهب «الحمراء».
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