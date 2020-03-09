شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا: تأمين حدود اليونان مع تركيا أولوية والان نبدء بالتفاصيل
وقال نوربرت بارتله: يعد ذلك هدفا أعلى لجميع الإجراءات، فقط إذا تسنى لنا تأمين الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، سيكون لدينا ضمان بأن عام 2015 لن يتكرر، مؤكدا أن ذلك يعد مسألة وجودية بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
وأضاف بارتله: إذا لم يستطع الاتحاد الأوروبي التعامل مع هذا الوضع الحرج، سيكون هناك خطر تبدد الثقة في قدرتنا على حماية الحدود الخارجية الأوروبية، إذا لم ينجح ذلك، سيتم إغلاق الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي مجددا.
يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن قبل أسبوع فتح حدود بلاده مع اليونان أمام المهاجرين في ابتزاز واضح للاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى اندفاع الآلاف إلى هذه الحدود، ولكن اليونان تصدت لهم بقوة.
وأضاف بارتله: إن الوضع على الحدود التركية - اليونانية مثير للقلق، وقال: من الواضح تماما أنه يتم استخدام اللاجئين كأداة من أجل التوصل لتنازل آخر من الاتحاد الأوروبي عن طريق حركة اللاجئين هذه، لن نترك اليونان بمفردها.
ومن المقرر أن يجتمع ساسة ورجال أعمال في برلين اليوم الإثنين في مؤتمر اقتصادي ألماني - يوناني، يتوقع أن تشارك فيه المستشارة ميركل ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.
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