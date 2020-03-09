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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كورونا يغزو مصر.. الصحة تعلن ارتفاع غير مسبوق في عدد الضحايا
الإثنين 9 مارس 2020
الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة المصرية، الإثنين، أن إجمالي عدد الحالات التي ثبتت إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وصل إلى ٥٥ حالة.
وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن الحالات التي ثبتت إيجابيتها معمليا لفيروس كورونا، أمس الأحد، بلغت ٧، منهم ٤ أجانب و٣ مصريين، بينهم مصري عائد من العمرة، ومصريان من المخالطين لحالة المصري العائد من صربيا.
وأشار إلى أن الأجانب الـ4 من المخالطين للحالات التي تم الإعلان عنها مسبقا بينهم الحالة المعلن عن وفاتها الأحد.
وأضاف أنه كان قد تم اكتشاف 45 حالة إيجابية حاملة لفيروس الكورونا على متن الباخرة النيلية المقبلة من أسوان إلى الأقصر بدون ظهور أي أعراض، تم تحويل الحالات الإيجابية منهم إلى المستشفى المخصص للعزل، وتم نقل الحالات التي تحولت نتيجتها لسلبية إلى الحجر الصحي.
وأشار إلى أن الحالة الأولى المكتشفة في مصر لشخص أجنبي كان حاملا للفيروس، تم تعافيه وغادر الحجر الصحي بعد تلقي رعاية طبية، وتم إجراء تحليل "pcr" له تحت إشراف كل من وزارة الصحة المصرية، ومنظمة الصحة العالمية، عدة مرات متتالية، آخرها بعد قضائه 14 يوما داخل مستشفى العزل المخصص، وجاءت نتيجة التحليل سلبية في كل مرة.
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