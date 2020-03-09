عاجل.. السعودية تعلق السفر الى 9 دول بسبب كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. السعودية تعلق السفر الى 7 دول بسبب كورونا

الإثنين 9 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت وكاله "واس" السعودية، منذ قليل، عن تصريحات لمصدر مسؤول في وزارة الداخلية، يؤكد أن حكومة المملكة قررت تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا إلى 9 دول وذلك للحد من انتشار كورونا.

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وجاءت الدول التي علقت الحكومة السعودية السفر إليها كالتالي: "الإمارات، الكويت، البحرين، لبنان، سوريا، كوريا الجنوبية، مصر، إيطاليا، العراق".