السعودية تقرر وقف الرحلات مع "9 دول"..من بينهم "مصر" و "الإمارات"

أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن وقف الرحلات مؤقتًا مع "9 دول" من بينهم "مصر" و "الإمارات" .

وصرحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :

اجراءات صحية احترازية | بحسب مصدر مسؤول في وزارة الداخلية: قررت حكومة المملكة تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا إلى كل من ( الإمارات، و الكويت، و البحرين، و لبنان، و سوريا، و كوريا الجنوبية، و مصر، و إيطاليا، و العراق)