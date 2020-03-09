شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير وإنشاء 11 مستشفى جامعى و39 حضانة أطفال فى حصاد مرحلة البناء لعام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد التقرير الحكومي المقدم من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد إلى مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، تحت مسمى "حصاد مرحلة البناء للعام المالي 2018/2019"، الانتهاء من تنفيذ 6265 مشروعًا في مختلف القطاعات والبرامج بتكلفة حوالي 466 مليار جنيه، منها 9 مشروعات في مجال تطوير المستشفيات الجامعية بتكلفة كلية 123 مليون جنيه.

وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز مشروعات تطوير المستشفيات الجامعية التي تم الانتهاء من تنفيذها في ضوء التقرير الحكومي الذي حصلت " الخليج 365" عليه علي النحو الآتي :

1- الانتهاء من إنشاء وتطوير 11 مستشفى جامعيا وإضافة 39 حضانة أطفال جديدة.

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2- توفير 63 سريرا جديدا بوحدات العناية المركزة بالمستشفيات الجامعية.

3- إنشاء 26 كلية جديدة و3 جامعات حكومية.

ويأتي التقرير الحكومي كأحد مخرجات المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم التي أطلقت خلال ذات العام، كأول أداة إلكترونية في مصر لقياس أداء الجهاز الإدارى للدولة، من خلال أكثر من 2800 مؤشر لقياس أداء، تمكن الحكومة المصرية من رصد ومتابعة وتقييم أداء كل أجهزة الدولة لمعالجة نواحي القصور بإجراء تدخل عاجل، وتربط الموازنة العامة للدولة بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد وتكون أساسًا عمليًا محفزًا علي التميز الحكومي والمؤسسي.