فرج عامر: وزير القوى العاملة مطالب باعتذار مكتوب.. "أنا برلماني مش شغال في طابونة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

قال النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه لن يقبل حضور وزير القوى العامة لاجتماعات لجنة الصناعة إلا باعتذار الوزير، مضيفًا أن الوزير مطالب باعتذار رسمي مكتوب.

وأضاف عامر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أنا خارج من بيتي الصبح في إسكندرية الساعة 6 الصبح، وفيه شبورة وكنت هموت ومع ذلك احترمت الميعاد، جيت ونسبة وفاتي كانت أعلى من وصولي للمجلس، ورغم ذلك اتصل بيا الوزير قبل انعقاد اللجنة بـ10 دقائق عشان يقولي مش جاي معلش بقى، إحنا في برلمان وجهة تشريعية، إحنا مش شغالين في طابونة".

وفي تصريحات للمحررين البرلمانيين، نفى رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، وصول أي ردود كتابية للجنة من وزير القوى العاملة والهجرة، حول سياسات الوزارة لتشجيع ثقافة العمل الحر.

وأكد عامر: "لم يرد للجنة أي ردود كتابية من وزارة القوى العاملة، لأن الوزير اتصل بيا قبيل اجتماع اللجنة بعشر دقائق، معلنًا اعتذاره عن الحضور، وهو ما قوبل باستياء وغضب شديدين من أعضاء اللجنة".