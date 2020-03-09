إسرائيل تغلق حدودها مع مصر

قررت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأحد، إغلاق الحدود مع مصر عند معبر طابا البري على خلفية انتشار فيروس "كورونا المستجد"، وذلك في إطار تشديد الإجراءات الوقائية للحد من تفشي الفيروس في إسرائيل.

وأفادت قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية بأنه "تقرر إغلاق الحدود مع مصر بسبب انتشار فيروس كورونا هناك"