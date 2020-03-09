قطر تمنع مواطني 14 دولة من دخول أراضيها بسبب كورونا

علقت الخطوط الجوية القطرية تعليق الدخول مؤقتاً لجميع المسافرين القادمين قطر من بعض الدول كإجراء احترازي نظرًا لتفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) حول العالم، وذلك اعتبارًا من اليوم الاثنين:

وقد تضمن القرار كل من الدول التالية؛ جمهورية بنغلاديش الشعبية، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية

مصر العربية، وجمهورية الهند، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وجمهورية العراق، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية الفلبين، وكوريا الجنوبية، جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، والجمهورية العربية السورية، ومملكة تايلاند.

وأكدت الخطوط القطرية أن هذه الخطوة استكمالًا للجهود التي تبذلها دولة قطر لاتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

‏‎ ويشمل هذا القرار سمات الدخول الفورية والقادمين من هذه الدول من حاملي تصاريح الإقامة سواء للعمل او غيرها بصفة مؤقتة.

وتحث دولة قطر جميع المواطنين والمقيمين إلى تجنب السفر في الوقت الراهن إلا للضرورة.