قصدت نسوة من جنسيات مختلفة المدرسة الوزانية، الخاصة بتعليم القرآن للفتيات، بمدينة العرائش، وذلك لحفظ القرآن، وفهمه.
واختار “اليوم24” 8 مارس، يوم المرأة العالمي، لتسليط الضوء على المدرسة الوزانية، التي تقصدها نسوة أجنبيات، يرغبن في التعمق في القرآن، في بلد إسلامي غير دولهن.
وأسست مديرة المؤسسة الأمريكية الجنسية، فاطمة دينيس، المدرسة القرآنية بالعرائش، بعد وفات زوجها “الوزاني” سنة 2001، في حادث تحطم طائرة، لتقرر، بعد حصولها على تعويض مالي، تخصيصه لتشييد المدرسة.
فيديو: يونس الميموني:
كانت هذه تفاصيل خبر تقصدها نسوة من مختلف الجنسيات.. “اليوم24” وسط مدرسة قرآنية نسوية أسستها أمريكية بالمغرب – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.