تلفزيون العربي: إطلاق سراح 5 من أصل 19 من الأمراء الذين اعتقالتهم السلطات السعودية

كشف “التلفزيون العربي”، مساء الأحد، إطلاق سراح 5 من أصل 19 من الأمراء الذين اعتقالهم السلطات السعودية.

وأوضح “التلفزيون العربي”، نقلا عن مصادره، لم يسميها، أنه لم يتم إطلاق سراح الأمير أحمد بن عبد العزيز، الشقيق الأصغر للملك سلمان، بعد وكذلك عن ابن أخيه محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولي العهد السابق.

وكانا صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، كشفت السبت عن تنفيذ السلطات السعودية حملة اعتقالات لأمراء من العائلة الحاكمة، على رأسهم الأمير أحمد بن عبد العزيز، الشقيق الأصغر للملك سلمان، وابن أخيه محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولي العهد السابق، وآخرين.

وقالت الصحيفة حينها، نقلًا عن شهود عيان لم تسمهم، إن عملية الاعتقال تمت من قبل عناصر مقنعة من حرس الديوان الملكي بأمر مباشر من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.

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وأوضحت أن سبب الاعتقال هو “خيانة الوطن”، وهو ما لم يصدر بحقه تعليق فوري من جانب السلطات السعودية.

من جهتها نقلت وكالة أسوشييتد برس الأمريكية، الأحد، عن مصادر لم تسمها، أن الأمير أحمد بن عبدالعزيز، الذي اعتقلته السلطات السعودية، صباح اول أمس الجمعة، كان مستاءً من قرار إغلاق الحرمين الشريفين كإجراء احترازي ضد كورونا.

ولفتت أسوشييتد برس، إلى أن اعتقال الأميرين قد يكون خطوة استباقية لإدارة المخاطر التي تحول دون تسلم محمد بن سلمان العرش خلفا لأبيه، لأنهما بديلين محتملين لتولي الحكم في المملكة، مستشهدة على ذلك بتقرير سابق لـ”مجموعة أوراسيا الاستشارية”.

