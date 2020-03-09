كأس “الكاف”.. النهضة البركانية “يتجاوز” المصري و”يتأهل” إلى المربع الذهبي

نجح فريق النهضة البركانية في تجاوز عقبة منافسه البورسعيدي المصري، بعدما تغلب عليه، مساء اليوم الأحد، بالملعب البلدي ببركان، لحساب إياب ربع نهائي كأس الإتحاد الإفريقي.

وسجل هدف الفوز للفريق البركاني اللاعب العربي الناجي في الدقيقة الـ 39 من عمر المواجهة، بعدما نجح فريق المنطقة الشرقية في العودة بتعادل مهم خلال مباراة الذهاب بمصر، بواقع هدفين لمثلهما.

ويواجه الفريق البركاني الممثل الآخر لكرة القدم الوطنية في المسابقة القارية، فريق حسنية أكادير، الذي عبر إلى محطة النصف على حساب النصر الليبي، بعدما تفوق عليه في مباراة الذهاب بخماسية نظيفة، قبل أن يزيد من جراحه خلال مباراة العودة، عشية اليوم الأحد، فوق أرضية ملعب أدرار بأكادير بثنائية نظيفة.

ومعلوم أن كرة القدم الوطنية ستكون ممثلة في دور نصف نهائي عصبة الأبطال الإفريقية بكل من الرجاء والوداد الرياضيين، بعد نجاحهما في تجاوز عقبتي مازيمبي الكونغولي والنجم الساحلي التونسي على التوالي.