عبيابة يحذف حميش من لائحة المثقفين المشاركين في معرض بروكسيل

علم «اليوم 24» أن وزير الثقافة، حسن عبيابة، اعترض على ورود اسم الكاتب والوزير السابق، بنسالم حميش، ضمن لائحة وفد المثقفين المغاربة الذين يشاركون حاليا في معرض بروكسيل الدولي للكتاب، والذي يشارك فيه المغرب ضيف شرف في دورته الخمسين.

كما علمت الجريدة أن اللائحة الأولية التي ورد فيها اسم حميش كانت قد حظيت بموافقة الوزير السابق، محمد الأعرج، لكن جرى حذفه بعد وصول عبيابة إلى الوزارة، في شهر أكتوبر الماضي، دون ذكر الأسباب.

يشار كذلك إلى أن اللائحة الأولية تضمنت بعض الصحافيين الذين اقتُرحت أسماؤهم لمواكبة فقرة «ضيف الشرف» ضمن أنشطة بروكسيل، لكن عبيابة فضل التخلي عن متابعة هذه المشاركة إعلاميا.