بيتيس يصدم ريال مدريد ويُهدي صدارة الليغا لبرشلونة

بدأت الخطورة من قبل جانب ريال مدريد عن طريق فينيسيوس جونيور الذي سدد كرة قوية في الدقيقة الـ 16 مرت بجوار القائم.

رد ريال بيتيس في الدقيقة الـ 28 في أول كرة خطيرة لأصحاب الأرض بعد ارتباك في دفاع ريال مدريد لتصل الكرة في الهواء لمارك بارترا بشكل مريح داخل منطقة الست ياردات ويفشل في تصويبها في المرمى.



بعدها بدقائق تصدى تيبو كورتوا لكرة الهدف الأول من نبيل فقير الذي سدد كرة على الهواء من لمسة واحدة منعها الحارس البلجيكي ببراعة في الدقيقة الـ 36.

جاء الفرج بالنسبة لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ 40 بعدما وصلت الكرة لسيدني الذي سددها بقوة وبراعة في الزاوية الضيقة لتيبو كورتوا معلنًا عن تقدم فريقه بالنتيجة.

وقبل نهاية الشوط الأول احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح ريال مدريد بعد تدخل من إيمرسون على مارسيلو سددها بنزيما ببراعة على يمين حارس المرمى الذي ألقى بنفسه على اليسار محرزًا هدف التعديل للضيوف.



استمر بيتيس في تشكيل الخطورة على ريال مدريد خلال الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني والتي شهدت فرصة هدف محقق أساء خواكين التصرف فيها بعدما مرر الكرة في أقدام لوكا مودريتش بينما كان المرمى خالي وزميله دون رقابة.

عاد ريال مدريد بكرة في منتهى الخطورة بثلاثة أرواح، سددها مودريتش وتصدى لها الحارس قبل أن يسددها مندي ويبعدها القائم ويأتي دور توني كروس ليبعد الدفاع تسديدته في الدقيقة الـ 70.

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وفي الدقيقة الـ 76 مر نبيل فقير بكرة خطرة تحولت لعرضية سددها مورون بقوة فوق القائم بقليل لترد بهجمة لفينيسيوس يبعدها دفاع بيتيس عن مرماه.

وأخطأ الثنائي كريم بنزيما وسيرخيو راموس في الدقيقة الـ 82 أمام كريستيان تيو الذي لم يتوان عن خطف الكرة والذهاب لمرمى كورتوا وتسجيل هدف.

خطأ بنزيما هو الأول له مع ريال مدريد الذي يتسبب من خلاله بهدف في شباك النادي الملكي خلال 338 مباراة له في الليجا.

بهذه النتيجة يصل ريال بيتيس للنقطة رقم 31 في المركز الـ 12 بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما يتجمد رصيد ريال مدريد عند النقطة الـ 56 في المركز الثاني خلف برشلونة الذي خطف الصدارة بعد الفوز على ريال سوسيداد بهدف نظيف.