مستشفى طوارئ غرب أربيل تصدر توضيحا بشأن مقطع فيديو نشر على التواصل الاجتماعي

اصدرت مستشفى طوارئ غرب أربيل، الاثنين، توضيحا بشأن مقطع فيديو نشر على التواصل الاجتماعي، فيما اشارت الى انها لم تسجل اي حالة اصابة بفايروس كورونا.

وقالت ادارة المستشفى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "نشرت بعض الصفحات اللامسؤولة قيام شخص يدَّعي بأنه طبيب بالإدلاء بمعلومات مغلوطة وغير مسؤولة باسم المستشفى"، نافية "صحة هذا الادعاء".

واضافت "سنتخذ الإجراءات القانونية لملاحقة هذا الشخص الذي يحاول إشاعة البلبلة"، مشيرة الى "اننا فاتحنا الجهات المعنية بهذا الغرض".

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وطمأنت ادارة المستشفى "بأنه لم تُسجل أي حالة إصابة بفايروس كورونا في مستشفى طوارئ غرب أربيل"، مشيرة الى "أننا نفند هذه الإشاعات المغرضة، ونؤكد أننا لن نتوانى عن الاتصال مباشرة بالخط الساخن لوزارة الصحة والمديرية العامة لصحة أربيل في حال وجود أي حالة مشتبه بها".

ونشر مقطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي لشخص ادعى انه طبيب من طوارئ اربيل وتحدث عن ادخال القنصلية الامريكية في اربيل شحنة "قبعات" الى البلاد تحمل فيروس كورونا، واشار الى ان الفيروسات التي تحملها تلك القبعات معالجة بايلوجيا ومغلفة بشكل تمكنها من البقاء ٢٥ يوما.

كما أوضح هذا الشخص الذي لم يكشف عن وجهه، وادعى ان اسمه "عمر الحديدي" ان ادخال هذه الشحنة تم بتوقيع السفير الامريكي، اضافة الى انه عرض عينة من هذه القبعات وكيفية حملها للفيروس.