بايدن: إذا منحنا ترامب 4 سنوات جديدة بالبيت الأبيض فربما لا يمكن استعادة كوكب الأرض

شدّد نائب الرئيس الأميركي السابق، المرشح المحتمل للرئاسة الأميركية ​جو بايدن​، في تغليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على "أنّنا إذا منحنا الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ 4 سنوات جديدة في ​البيت الأبيض​، فإنّه ربّما لا يمكن استعادة كوكب الأرض".

يُذكر أنّ من المقرر إجراء ​الانتخابات الرئاسية​ المقبلة في ​الولايات المتحدة الأميركية​ من المقرر في تشرين الثاني 2020.

ويُشار إلى أنّ بايدن قد فاز في الانتخابات التمهيدية خلال "الثلثاء الكبير" في الولايات المتحدة الأميركية، كما أنّه يمتلك حاليًّا 283 مندوبًا، بينما يمتلك منافسه الرئيسي عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فيرمونت ​بيرني ساندرز​ 219 مندوبًا.